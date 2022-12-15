H&M прихватила долги

Сеть H&M задолжала локальным арендодателям порядка 1 млрд руб., рассказали “Ъ FM” в Российском совете торговых центров. Некоторые игроки уже начали судиться с ритейлером. Согласно данным базы СПАРК, в этом году зарегистрировано 15 дел на сумму свыше 900 млн руб., пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но фактически пострадавших может быть больше, говорит глава Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко: «Мы полагаем, это не единственные вопросы, которые были к этой компании. По имеющейся у нас информации, возникают какие-то задолженности по платежам, которые влекут для арендодателей незапланированные расходы по налогам. Как только вы выставили счет на оплату аренды, если подошел период, вы обязаны отдать с него налог. Когда деньги начислит арендатор, если он не соблюдает условия договора? У вас может оказаться небольшой так называемый кассовый разрыв.

Что касается существующих рисков для арендодателей, все зависит от торгового центра. Если H&M занимал львиную долю площадей, во что мне не верится, то, наверное, это будет критично. Как правило, бренд располагался в качественном ТЦ, где аренда пригодных площадей от 35 тыс. кв. м и больше. В таком случае для объекта это вряд ли будет фатально».

В пресс-службе «H&M Россия» заявили, что продолжают выполнять обязательства как перед сотрудниками, так и перед арендодателями. Смогут ли торговые центры получить требуемые деньги? Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько в этом сомневается: «Скорее всего, речь идет о спорных обязательствах, которые компания не считает нужным погашать в силу каких-то своих причин. По тем, в которых бренд был уверен, он расплатился.

А дальше идут истории на тему упущенной прибыли, возмещения ущерба, ремонта, который арендодатели оплачивали за свой счет, и так далее.

Готовы ли будут суды удовлетворять все их требования, большой вопрос. У международных компаний, как правило, сильные договоры, которые не так-то просто перебороть с юридической точки зрения. Представить, что на счетах российской "дочки" одной из таких организаций нет денег, я могу. И если суд встанет на сторону арендодателя, то дальше иски переориентируются на материнскую компанию. Но завозить деньги из-за рубежа в Россию никто не будет.

Что касается возможного возвращения бренда на отечественный рынок, так бывает. У нас были легендарные примеры судов, когда арендодатель буквально проклинал международного арендатора, а тот говорил, что больше никогда не вернется в этот ТЦ, но прошло 12 лет, и эта марка там открылась».

После того, как Москва начала боевые действия на Украине, H&M временно закрыла свои российские магазины, а позже объявила, что покидает страну. С августа по ноябрь ритейлер проводил финальную распродажу складских остатков.

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Лилия Галявиева