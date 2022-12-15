Боснии и Герцеговине утвердили статус кандидата на вступление в ЕС

Лидеры страны Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Такое решение требует одобрения всех 27 стран—членов ЕС.

Статус кандидата предоставлен с условием, что Босния и Герцеговина будет осуществлять реформы в стране, направленные на демократизацию политического режима и решения ряда проблем.

Босния и Герцеговина состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. С 1992 года — член ООН.

В 2008 году было подписано соглашение о стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины с Евросоюзом. Страна подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата в октябре 2022 года. При этом ЕК выдвинула условия приема заявки, в их числе были укрепление демократии, борьба с коррупцией и организованной преступностью, регулирование миграции в стране.

Лусине Баласян