Авиаперевозчик запустит перелеты из Сочи в Самару с 17 декабря

Авиаперелеты рейсами компании «Победа» из Сочи в Самару начнутся с 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути в одном направлении займет от 3 часов 5 минут до 3 часов 15 минут.

Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 737-800, вмещающие до 189 пассажиров. Расписание полетов представлено на портале авиаперевозчика. Актуальная информация обновляется с учетом корректировок.

Анастасия Донскова

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