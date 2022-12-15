Депутаты пропустили поправки

Госсовет Удмуртии одобрил поправки в закон о главе республики, которые снимают ограничения по количеству сроков полномочий для руководителя региона. На сессии внесение изменений объяснили приведением положений республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством. При этом тема сроков полномочий в выступлениях никак не звучала и дискуссий не вызвала. Некоторые депутаты предположили, что не все парламентарии успели глубже погрузиться в вопрос. Эксперты считают, что наличие ограничений по срокам полномочий не столь принципиальный для региона, который стремится следовать рекомендациям федерального центра в политических вопросах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Изменения в закон «О главе Удмуртской Республики» на сессии госсовета 15 декабря представил начальник государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Поджаров. Он пояснил, что республиканское законодательство приводится в соответствие с федеральным после принятия в декабре 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он отметил, что поправки в закон о главе Удмуртии уточняют полномочия высшего должностного лица субъекта РФ, регулируют порядок внесения в госсовет законодательных инициатив и т.д. Об изменении положения по количеству сроков, в течение которых один человек может заниматься пост главы региона, в своем выступлении Владислав Поджаров не сказал. Нет этой темы и в пояснительной записке к проекту закона. В ходе сессии обсуждения не было.

Однако, как обратил внимание «Ъ-Удмуртия», принятым депутатами законопроектом утверждается новая редакция части 3 статьи 2.

В прежнем варианте текста сказано: «Глава Удмуртской Республики избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд». В новом исключена часть после слова «лет». При этом статья дополнена положением, что срок исполнения полномочий главы республики исчисляется со дня принесения им присяги.

Напомним, в принятом в прошлом году Госдумой законе, регламентирующем деятельность региональных органов власти, не содержатся ограничения на число губернаторских сроков, которое было установлено в 2012 году. Регионам дали время на приведение своего законодательства в соответствие до 1 января 2023 года. Большинство парламентов еще весной разрешили губернаторам править бессрочно. Однако Ленинградская и Нижегородская область и Якутия сохранили ограничения по срокам полномочий, указав на то, что это право, а не обязанность регионов.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Бодров рассказал, что документы к сессии депутатам поступили не в полном объеме и поздно. «Что-то депутаты успели посмотреть, во что-то не успели вникнуть. В нынешнем созыве происходит так, что документы порой мы смотрим за сутки до сессии и слушаем с голоса. Выступающие обходят мотивацию принятия законопроекта, и им верят на слово, не погружаясь в детали. Полноценного обсуждения на произошло, в том числе по вопросу изменения в закон о госсовете, по которому кворум для проведения сессии снизили с двух третей до половины депутатского корпуса»,— отметил господин Бодров.

По его словам, фракция выступает принципиально против снятия ограничений по срокам полномочий, так как должна сохраняться сменяемость власти.

Еще один депутат госсовета на условиях анонимности также сказал, что тема сроков полномочий главы депутатами широко не обсуждалось, однако по его мнению, это не принципиальный вопрос, регион следует общему тренду, начавшемуся после принятия федерального закона.

Политолог Максим Тенсин говорит, что депутаты госсовета соблюли формальность по приведению регионального закона в соответствие с федеральным. Идти в разрез с рекомендациями федерального центра в республике не принято. Он отмечает, что в целом законодательство касательно снятия ограничений по срокам полномочий губернаторов принималось, чтобы позволить ряду глав-долгожителей дальше работать в своих регионах.

«Отсутствие дискуссии по этому вопросу, даже упоминания этой темы в выступлениях — это показатель особенностей политической жизни и качества работы депутатов. Не посчитали важным сообщить обществу о таких изменениях»,— добавил господин Тенсин

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров указывает, что федеральное законодательство не обязывает регионы принимать решение о снятии ограничений по срокам для губернатора, однако многие регионы их приняли. «В большинстве регионов этот вопрос не вызвал дискуссию, только некоторые не воспользовались правом снять ограничения. Вероятно, у действующего главы Удмуртии есть планы пойти и на третий срок»,— предположил эксперт.

Ижевский политтехнолог Константин Труфанов считает, что в начале второго срока полномочий, после достаточно сложной избирательной кампании и в условиях непростой ситуации в экономике Александр Бречалов точно не думает о третьем сроке. Именно чтобы не выглядело, что решение принимается конкретно под него, изменение регионального законодательства отложили на конец года.

«Судя по всему есть рекомендация федерального центра по отказу от ограничений по срокам губернатора после принятого Госдумой закона. Удмуртия — это не тот регион, который бы стал играть в собственную игру или выделяться в таких политических вещах, республика следует пожеланиям, приходящим из центра. Процесс изменения региональных законов идет уже несколько месяцев, у нас отложили на конец года скорее из-за того, что шла кампания по избранию главы, и не хотели, чтобы возникали какие-то домыслы»,— пояснил эксперт.

При этом если оппозиция не заметила этого вопроса и не выразила свое мнение по этому поводу, то это многое говорит о качестве политической дискуссии в парламенте, говорит господин Труфанов. По его мнению, количество сроков полномочий у главы — это не принципиальный вопрос в регионе. Если руководитель хороший, нет смысла ограничивать его пребывание на посту, если плохой, он попросту не сможет переизбраться.

Михаил Красильников