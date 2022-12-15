Бывшая преподаватель пермского филиала ВШЭ оспаривает свое увольнение в суде

Бывший доцент кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ в Перми Динара Гагарина подала в Мотовилихинский районный суд иск к администрации учебного заведения о признании ее увольнения незаконным. По информации издания «Гласная», в иске юристы госпожи Гагариной ссылаются на то, что в ст. 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя) нет упоминания о привлечении к административной или уголовной ответственности, об «опорочении чести» или «несоответствии моральному облику организации». Что такое аморальный проступок, кодекс также не конкретизирует, поэтому уволить за это, по мнению защитников Динары Гагариной, нельзя, даже если такие основания прописаны в трудовом договоре работника.

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Также юристы указывают на существующие специальные основания для увольнения педагогических работников. В частности, согласно п. 1 этой вышеуказанной статьи, преподавателя можно уволить «за совершение повторного в течение одного года грубого нарушения устава организации, осуществляющей образовательную деятельность». Однако Динару Гагарину не привлекали к ответственности за подобные нарушения.

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой СВО ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». Затем на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. На прошлой неделе стало известно, что преподавателя уволили из вуза.