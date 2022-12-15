Около 500 полицейских будут следить за порядком в Ярославской области в новогоднюю ночь

В Ярославской области в ночь на 1 января правопорядок будут обеспечивать около 500 сотрудников полиции. В рождественскую ночь на территории области охранять общественный порядок будут около 600 полицейских, утром 7 января — около 300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В сообщении правительства говорится, что в эти дни в 130 соборах, церквях и храмах пройдут богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. Предполагается, что их посетят около 30 тыс. прихожан. До начала богослужений храмы обследуют кинологи с собаками на предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств.

Контрольно-пропускной режим со средствами досмотровой техники усилят в местах проведения массовых мероприятий. Сейчас ГИБДД прорабатывает вопросы ограничения движения автомобилей вблизи мероприятий и схемы размещения временных дорожных знаков и парковок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области не состоятся массовые гуляния в честь Нового года. Также в регионе отменят традиционные праздничные корпоративы в правительстве и подведомственных организациях.

Алла Чижова

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