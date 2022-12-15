Meta отказалась от строительства новых ЦОДов в Дании

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) отказалась от строительства двух новых центров обработки данных (ЦОД) в Дании. Компания разорвала контракт, подписанный с датским подрядчиком в августе на сумму 2,4 млрд крон ($342 млн), сообщает Bloomberg.

Датская компания Per Aarsleff, которая должна была заняться расширением существующего дата-центра в Оденсе для Meta, получила уведомление о расторжении контракта 13 декабря. В самой корпорации Марка Цукерберга подтвердили отказ от планов по строительству новых ЦОДов в стране только сегодня, 15 декабря.

У Meta уже есть два центра обработки данных в Оденсе и сейчас строится третий. Компания планировала построить еще два здания для хранения своих серверов в этом городе. Их строительство началось, уже был залит фундамент, проложена канализация, кабели, появились столовая и парковка на тысячу автомобилей. Однако завершать строительство Meta не намерена. Как пояснил представитель компании Петер Мюнстер, Meta пересматривает собственные планы развития и хочет убедиться, что она строит дата-центры исключительно «нового поколения», которые смогут обслуживать модели искусственного интеллекта.

Это уже не первый случай отказа Meta от строительства новых ЦОДов в текущем году. В июле компания свернула проект в Нидерландах, столкнувшись с недовольством местных властей и защитников окружающей среды.

В прошлом месяце Meta объявила о крупнейшем в ее истории сокращении штата. Компания уволит около 11 тыс. сотрудников, то есть около 13% своего персонала.

Кирилл Сарханянц