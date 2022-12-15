Обуховский завод представил прототип собственного электрокара

Обуховский завод (входит в ВКО «Алмаз-Антей») представил прототип электрокроссовера на модульной платформе собственной разработки предприятия. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

«Сейчас на базе платформы разрабатывается линейка электротранспорта, ориентированная на самые востребованные у россиян классы автомобилей — кроссоверы, внедорожники, хэтчбеки и универсалы. (…) Осмотрел прототип электрокроссовера. По характеристикам — не уступает автомобилям с двигателем внутреннего сгорания»,— написал чиновник.

Господин Поляков отметил, что проект реализуется в рамках выполнения задачи по увеличению доли гражданской продукции предприятий ВПК до 50% к 2030 году, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ждем на дорогах Петербурга. Напоминаю — собственники электромобилей имеют право на льготную парковку»,— добавил он.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Обуховский завод начал серийный выпуск беспилотников различного назначения. До конца 2022 года планируется собрать не менее 1 тыс. леталтельных аппаратов.

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