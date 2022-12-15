Аргументы против контрафакта

Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил отменить введенный в начале года мораторий на проверки в секторе розничной продажи алкоголя. Он обосновал свое предложение ростом числа точек, торгующих контрафактным алкоголем. Правительственная комиссия взяла инициативу господина Кондратьева в работу. По данным полиции, контрафакт в основном доставляется из подпольных цехов в курортные города Краснодарского края. Только в этом году из нелегального оборота в крае изъято более 1,5 млн литров фальсифицированного спиртного.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 11 месяцев 2022 года на Кубани из незаконного оборота изъяли свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За 11 месяцев 2022 года на Кубани из незаконного оборота изъяли свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отменить мораторий на региональный госнадзор в секторе розничной продажи алкоголя. Об этом глава региона заявил на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

Мораторий на проверки в сфере розничной продажи алкоголя до конца 2022 года был введен постановлением федерального правительства весной этого года. Господин Кондратьев отмечает, что за предыдущие три года на Кубани в четыре раза сократилось количество точек продажи фальсификата, однако после введения моратория на проверки только за 11 месяцев текущего года число точек, торгующих алкоголем без лицензии, увеличилось по сравнению с 2021 годом на 43%, до 106. «Это влияет в целом на имидж региона. И еще раз подчеркну: в первую очередь — на здоровье и жизни людей»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Госкомиссией по итогам заседания соответствующим органам власти поручено выработать решение, которое позволит в 2023 году проводить внеплановые проверки в отношении продажи алкоголя.

Всего в России, по оценкам Научно-исследовательского финансового института и Высшей школы экономики, доля нелегального оборота в крепком алкоголе превышает 20%, в пиве — около 18%, а в сегменте вин — почти 17%. По данным правительства РФ, только по пиву и пивным напиткам региональные бюджеты недополучают почти 30 млрд руб. в год.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 107 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта и алкогольной продукции, пресечена деятельность 19 цехов нелегально производивших спиртосодержащую продукцию. Из них по четыре работали на территории Темрюкского района, Сочи и Новороссийска, два — в Туапсе, по одному цеху — в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Абинске и Усть-Лабинске. Задокументирована деятельность двух организованных преступных групп. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции.

По данным полиции, подделке подвержены в первую очередь отечественные марки водки и шампанского, из импортной продукции — дорогой коньяк. «Фальсификат производится в основном на Кубани, в Ставропольском крае, Ростовской области и северокавказских республиках, затем он доставляется грузовым и легковым транспортом к местам розничной торговли в курортных городах Кубани»,— рассказали в ведомстве.

Правоохранители выявляют факты перевозки спиртосодержащей продукции под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. Участились случаи транспортировки слабоалкогольных напитков, пива без фиксации сведений в системе ЕГАИС.

В минфине Кубани, а также в региональном управлении налоговой службы затруднились назвать сумму налоговых и бюджетных потерь от нелегальной торговли алкоголем и фальсификатом. В краевом наркодиспансере отметили, что вычленить пострадавших конкретно от употребления фальсификата из всего числа отравившихся алкоголем невозможно.

Опрошенные «Ъ-Кубань» производители винодельческой продукции рассказали, что не фиксируют убытков от нелегальной розничной торговли, но поддерживают инициативу властей усилить контроль и навести порядок в отрасли.

«Для производителей фальсификат — это в первую очередь удар по имиджу. От нелегальной продажи спиртного страдает бюджет. Мы выступаем за качество продукции и здоровье потребителей, поэтому поддерживаем инициативу губернатора»,— сообщили в пресс-службе винодельни «Кубань-Вино».

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае 20 ноября вступил в силу закон, разрешающий продажу алкоголя с 8.00 до 23.00 (было — с 11.00 до 22.00). Законодатели обосновывали снятие запрета тем, что это, в том числе, будет способствовать и борьбе с контрафактом.

Михаил Волкодав

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