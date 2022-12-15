Аргументы против контрафакта

Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил отменить введенный в начале года мораторий на проверки в секторе розничной продажи алкоголя. Он обосновал свое предложение ростом числа точек, торгующих контрафактным алкоголем. Правительственная комиссия взяла инициативу господина Кондратьева в работу. По данным полиции, контрафакт в основном доставляется из подпольных цехов в курортные города Краснодарского края. Только в этом году из нелегального оборота в крае изъято более 1,5 млн литров фальсифицированного спиртного.
За 11 месяцев 2022 года на Кубани из незаконного оборота изъяли свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отменить мораторий на региональный госнадзор в секторе розничной продажи алкоголя. Об этом глава региона заявил на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.
Мораторий на проверки в сфере розничной продажи алкоголя до конца 2022 года был введен постановлением федерального правительства весной этого года. Господин Кондратьев отмечает, что за предыдущие три года на Кубани в четыре раза сократилось количество точек продажи фальсификата, однако после введения моратория на проверки только за 11 месяцев текущего года число точек, торгующих алкоголем без лицензии, увеличилось по сравнению с 2021 годом на 43%, до 106. «Это влияет в целом на имидж региона. И еще раз подчеркну: в первую очередь — на здоровье и жизни людей»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Госкомиссией по итогам заседания соответствующим органам власти поручено выработать решение, которое позволит в 2023 году проводить внеплановые проверки в отношении продажи алкоголя.
Всего в России, по оценкам Научно-исследовательского финансового института и Высшей школы экономики, доля нелегального оборота в крепком алкоголе превышает 20%, в пиве — около 18%, а в сегменте вин — почти 17%. По данным правительства РФ, только по пиву и пивным напиткам региональные бюджеты недополучают почти 30 млрд руб. в год.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 107 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта и алкогольной продукции, пресечена деятельность 19 цехов нелегально производивших спиртосодержащую продукцию. Из них по четыре работали на территории Темрюкского района, Сочи и Новороссийска, два — в Туапсе, по одному цеху — в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Абинске и Усть-Лабинске. Задокументирована деятельность двух организованных преступных групп. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции.
По данным полиции, подделке подвержены в первую очередь отечественные марки водки и шампанского, из импортной продукции — дорогой коньяк. «Фальсификат производится в основном на Кубани, в Ставропольском крае, Ростовской области и северокавказских республиках, затем он доставляется грузовым и легковым транспортом к местам розничной торговли в курортных городах Кубани»,— рассказали в ведомстве.
Правоохранители выявляют факты перевозки спиртосодержащей продукции под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. Участились случаи транспортировки слабоалкогольных напитков, пива без фиксации сведений в системе ЕГАИС.
В минфине Кубани, а также в региональном управлении налоговой службы затруднились назвать сумму налоговых и бюджетных потерь от нелегальной торговли алкоголем и фальсификатом. В краевом наркодиспансере отметили, что вычленить пострадавших конкретно от употребления фальсификата из всего числа отравившихся алкоголем невозможно.
Опрошенные «Ъ-Кубань» производители винодельческой продукции рассказали, что не фиксируют убытков от нелегальной розничной торговли, но поддерживают инициативу властей усилить контроль и навести порядок в отрасли.
«Для производителей фальсификат — это в первую очередь удар по имиджу. От нелегальной продажи спиртного страдает бюджет. Мы выступаем за качество продукции и здоровье потребителей, поэтому поддерживаем инициативу губернатора»,— сообщили в пресс-службе винодельни «Кубань-Вино».
Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае 20 ноября вступил в силу закон, разрешающий продажу алкоголя с 8.00 до 23.00 (было — с 11.00 до 22.00). Законодатели обосновывали снятие запрета тем, что это, в том числе, будет способствовать и борьбе с контрафактом.
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