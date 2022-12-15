На Кубани будут судить бывшую и.о. председателя Белореченского районного суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ирины Дадаш, бывшей исполняющей обязанности председателя Белореченского районного суда Краснодарского края, сообщает Следственный комитет РФ. Экс-судья обвиняется в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, в апреле 2019 года судья Дадаш сообщила гражданам, родственники которых привлекались к уголовной ответственности, о том, что она якобы может повлиять на ход расследования.

По данным «Ъ-Юг», речь идет о громком деле в отношении сотрудников Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета, которых обвинили в систематическом получении взяток. Госпожа Дадаш получила от родственников фигурантов в общей сложности 36 млн руб. При этом судья не могла исполнить взятые на себя обязательства, так как не имела отношения к расследованию дела.

На время следствия в отношении Ирины Дадаш избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ее имущество арестовано.

Анна Перова, Краснодар