Вторая очередь зернового терминала на Дону мощностью 1 млн тонн начнет работу летом 2023 года

Ввод в эксплуатацию второй очереди зернового терминала компанией ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» намечен на июль 2023 года, сообщил директор предприятия Сергей Жабинский в ходе круглого стола «Транспорт и логистика на Юге: итоги года», организованного «Ъ-Юг».

«Вторая очередь зернового терминала находится в стадии реализации. Мы ведем работы по строительству силосного парка и по монтажу транспортного оборудования. В наших планах — в середине следующего года, к 1 июля, ввести его в эксплуатацию», — рассказал Сергей Жабинский.

Ранее инвестор испытывал трудности с поставками зарубежного оборудования — закупленную технику не удавалось вывезти в Россию, но к настоящему моменту ситуация разрешилась.

Ростовский морской мультимодальный порт (РММП) располагается на Левом берегу Дона в Ростове. В создание терминала ООО «РММП» планировал вложить 1,8 млрд руб, в том числе, 600 млн руб. — в строительство второй очереди. Емкость терминала составляет 141 тыс. т зерновых. Штат предприятии — 80 рабочих.

Анастасия Назарова