ВСУ обстреляли село Безымено в Белгородской области, жертв нет

В результате обстрела села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области разрушен один частный жилой дом — снаряд попал в крышу. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, жертв и пострадавших нет, семью из разрушенного дома переселили в безопасное место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приграничные территории районов Белгородской области постоянно подвергаются обстрелам после начала специальной военной операции на Украине. Разрушены десятки домов, погибли более 20 мирных жителей. С апреля в регионе ввели желтый, средний уровень террористической угрозы, с октября введен средний уровень реагирования.

Мария Старикова

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