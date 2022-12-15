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Коммерсантъ FM
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Pinskiy&Co запускают новогодний проект

15 декабря холдинг Антона Пинского начинает розыгрыш подарков в ресторанах Restaurant №13, Avocado Queen, Blondie и Rocky2. В течение месяца в каждом из них можно заказать десерт «Новогоднее чудо» — красный шар с велюровым покрытием из французского шоколада, внутри которого спрятаны конфеты ручной работы и приз — записка с подарком от партнера.

Десерт «Новогоднее чудо»

Десерт «Новогоднее чудо»

Десерт «Новогоднее чудо»

Среди новогодних сюрпризов: косметика Babor, нижнее белье Pache, одежда Octave999, сертификаты на посещение спа-пространства Infeels, салонов красоты Else Style и Peach, елочные игрушки Nustet, билеты на концерты в Gipsy и VK Stadium и другие. Главный лот, представленный в единственным экземпляре,— сумка Hermes Herbag из коллекции ресейл-платформы Oskelly. Калейдоскоп подарков в Pinskiy & Co продлится до 15 января.

Главныи? приз сумка Herbag HERSMES Oskelly

Главныи? приз сумка Herbag HERSMES Oskelly

Главныи? приз сумка Herbag HERSMES Oskelly

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