«"Северные потоки" ушли из повестки»

В Кремле заявили, что возобновление канадских санкций в отношении оборудования для «Северных потоков» вряд ли повлияет на Россию. В результате подобных действий возникает серьезная проблема с дальнейшим функционированием всего газового проекта. Между тем трубопроводы и так не работают из-за аварии в сентябре текущего года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит перспективы скорого восстановления поставок газа по данному маршруту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Невероятные приключения газоперекачивающей турбины производства Siemens фактически завершены. Правда, есть большой вопрос, как быть дальше с дорогостоящим оборудованием, которое в настоящее время хранится в ангаре завода компании в городе Мюльхайм-на-Руре на западе Германии.

Между тем все-таки нужно напомнить основные этапы всей этой увлекательной истории. Летом текущего года «Газпром» объявил, что вынужден снизить подачу газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» из-за того, что Канада не возвращает указанную турбину из гарантийного ремонта, ссылаясь на режим санкций.

Германия и лично канцлер Олаф Шольц сильно заволновались и буквально уговорили партнеров отдать агрегат. Однако Москва отказалась забирать ценный груз, сославшись, в частности, на неправильно оформленную документацию. Далее, как мы знаем, случились непонятные до сих пор аварии на газопроводах. В итоге «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не работают.

И вот Канада решила восстановить санкции на перевозку и доставку соответствующего оборудования в связи с «изменившимися обстоятельствами», а это значит, что в отмене ограничений более нет необходимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков фактически согласился. Турбина — освобожденная или нет — вряд ли теперь поможет делу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: На «Северном потоке» может отразиться только ремонт или запуск единственной уцелевшей ветки. До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось.

Это означает, что многолетнее, успешное еще с советских времен сотрудничество России и Европы в газовой сфере как минимум приостановлено. Российский трубопроводный газ разворачивается на Восток, по крайней мере, это декларируется. Еще есть проект турецкого газового хаба. Но все это пока в теории. По факту же мы имеет то, что именно «Северные потоки» — прорывные некогда проекты — остаются во власти морских глубин. Решения по ним нет. И что с ними случилось, тоже непонятно.

Собственно, возвращаясь к турбине, все эти события ярко демонстрируют, как менялась позиция Олафа Шольца.

Можно даже порассуждать о его становлении как политика. Сначала были уговоры, которые при желании можно назвать унижением, мол, заберите — сам похлопотал, уговорил канадцев, поехал на завод, все лично осмотрел. Вот она — в целости и сохранности. К концу года тема целиком и полностью ушла из повестки. Как будто не существует больше для федерального канцлера ни «Северных потоков», ни оборудования к ним. Больше он нам не партнер. По крайней мере, на сегодняшний день.

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