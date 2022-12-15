Мать пятимесячного младенца, погибшего в Краснодаре, стала подозреваемой

Мать пятимесячного младенца, погибшего в Краснодаре, подозревают в причинении ребенку смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 24 ноября текущего года женщина оставила своего ребенка одного и ушла из квартиры более чем на три часа. За это время младенец выпал из кроватки и повис в состоянии вниз головой. В ведомстве сообщили, что это стало причиной смерти ребенка, несмотря на то что вечером того же дня мальчика госпитализировали по вызову матери.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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