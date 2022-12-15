ФК «Ростов» намерен судиться из-за использования своего товарного знака сервисом по продаже билетов

Акционерное общество ФК «Ростов» обратилось в арбитражный суд с требованием о признании сайта www.fcrostov-kassa.ru нарушающим исключительные права клуба на товарные знаки. Требование также подразумевает запрет на использование на страницах этого сайта товарных знаков ФК «Ростов» и его наименования на русском и английском языках. Ответчиком по иску указано ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». Иск пока не принят к производству. Об этом сообщается на сайте суда.

Сайт www. fcrostov-kassа.ru представляется сервисом по продаже билетов на матчи ФК «Ростов». Как отмечается на сайте, он не является официальным сайтом «Ростова».

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» предоставляет услуги по регистрации доменов и хостинга (информация с сайта компании).

Акционерами АО Футбольный клуб «Ростов» являются компания «Лернако» известного предпринимателя Арташеса Арутюнянца и правительство Ростовской области.

Вадим Водолазов