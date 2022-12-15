На Кубани водитель вылетел в кювет и заживо сгорел в машине

На трассе Краснодар — Ейск водитель автомобиля ВАЗ 2111 не справился с управлением, вылетел в кювет и сгорел вместе с машиной. Об этом сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.

ДТП произошло днем 15 декабря. По предварительным данным, 31-летний водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Обгоревшее тело водителя передали сотрудникам правоохранительных органов для выяснения личности. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в станице Павловская автомобиль врезался в ограждение и сгорел.

Альбина Баразгова

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