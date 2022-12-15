«Вкусно — и точка» запустила доставку в Нижнем Новгороде

«Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Нижнем Новгороде, по данным сервисов.
Ранее сеть запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге и анонсировала доставку в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Тольятти, Перми, Красноярске, Томске, Орле — всего в 47 городах.
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«Вкусно – и точка» – преемник McDonald's в РФ. Американская сеть покинула российский рынок в мае 2022 года после начала военной спецоперации на Украине. Активы приобрел предприниматель Александр Говор, который ранее управлял 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе.
Первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись в столице в День России, 12 июня. В Нижнем Новгороде точки работают с конца июня.