«Вкусно — и точка» запустила доставку в Нижнем Новгороде

«Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Нижнем Новгороде, по данным сервисов.

Ранее сеть запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге и анонсировала доставку в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Тольятти, Перми, Красноярске, Томске, Орле — всего в 47 городах.

Фотогалерея Как «Макдоналдс» работал в Нижнем Новгороде Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чуть меньше двух месяцев оставалось нижегородскому "Макдоналдсу" до своего 25-летнего юбилея Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Дорога американского фастфуда в Нижний Новгород не была легкой: перед открытием первого ресторана на площади Горького находились его противники. 1 апреля 1997 года нижегородские анархисты раздавали прохожим листовки, призывая бойкотировать запуск Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Несмотря на все трудности, 6 мая 1997 года первый нижегородский "Макдоналдс" торжественно открылся на площади Горького Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В первые годы работы сети цены в ней были недоступны многим нижегородцам, и охранники оставались неотъемлемой частью персонала Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Власти пытались создать американскому ресторану достойного конкурента, и вскоре после открытия первого "Макдака" в прилегающем здании начал работать ресторан "Нижегородский" Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Со временем бренд "Макдоналдса" стал в России одним из самых узнаваемых, и подражать ему начали многие рестораторы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын По своей сути шаурма тоже относится к фастфуду Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Почти сразу же после первого ресторана в Нижнем Новгороде появился и второй "МакАвто", также ставший новинкой: до этого автомобильного фастфуда в наших краях не было Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Открытие "МакАвто" не обошлось без происшествий: незадолго до его начала неизвестные сообщили по телефону милиции о заложенном взрывном устройстве. Пришлось отложить церемонию на час Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Третий ресторан компания пыталась разместить в здании Дворца Труда на площади Минина, о чем была подана заявка в мэрию. Однако городские власти посчитали такой шаг слишком экстравагантным Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Потерпев неудачу с Дворцом Труда, "Макдоналдс" начал строительство ресторана напротив Московского вокзала. Новое здание на площади Революции было спроектировано по заказу компании с учетом всех требований производства и удобства посетителей Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Третий ресторан был запущен 15 апреля 1998 года, менее чем через год после первого Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын С самых первых дней своей деятельности в регионе сеть "Макдоналдс" начала вкладывать средства в благотворительность. На церемонии открытия ресторана на площади Революции был вручен чек детскому учреждению №17 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Однако протесты против сети не утихали. 15 марта 2002 года у ресторана перед Московским вокзалом состоялся очередной пикет "зеленых" Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Спустя десятилетие после запуска сети нижегородцы потеряли счет ресторанам "Макдоналдс", появившимся почти на всех фудкортах, и не только в областном центре Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын С началом пандемии коронавируса "Макдоналдсу", как и другим заведениям, пришлось адаптироваться к новым условиям и развивать доставку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Для многих этот ресторан стал настоящим спасением, продолжая работать в дни самого жесткого локдауна Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Что ждет фастфуд в нашем городе и стране, сегодня угадать невозможно Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 18 Чуть меньше двух месяцев оставалось нижегородскому "Макдоналдсу" до своего 25-летнего юбилея Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Дорога американского фастфуда в Нижний Новгород не была легкой: перед открытием первого ресторана на площади Горького находились его противники. 1 апреля 1997 года нижегородские анархисты раздавали прохожим листовки, призывая бойкотировать запуск Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Несмотря на все трудности, 6 мая 1997 года первый нижегородский "Макдоналдс" торжественно открылся на площади Горького Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В первые годы работы сети цены в ней были недоступны многим нижегородцам, и охранники оставались неотъемлемой частью персонала Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Власти пытались создать американскому ресторану достойного конкурента, и вскоре после открытия первого "Макдака" в прилегающем здании начал работать ресторан "Нижегородский" Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Со временем бренд "Макдоналдса" стал в России одним из самых узнаваемых, и подражать ему начали многие рестораторы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын По своей сути шаурма тоже относится к фастфуду Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Почти сразу же после первого ресторана в Нижнем Новгороде появился и второй "МакАвто", также ставший новинкой: до этого автомобильного фастфуда в наших краях не было Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Открытие "МакАвто" не обошлось без происшествий: незадолго до его начала неизвестные сообщили по телефону милиции о заложенном взрывном устройстве. Пришлось отложить церемонию на час Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Третий ресторан компания пыталась разместить в здании Дворца Труда на площади Минина, о чем была подана заявка в мэрию. Однако городские власти посчитали такой шаг слишком экстравагантным Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Потерпев неудачу с Дворцом Труда, "Макдоналдс" начал строительство ресторана напротив Московского вокзала. Новое здание на площади Революции было спроектировано по заказу компании с учетом всех требований производства и удобства посетителей Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Третий ресторан был запущен 15 апреля 1998 года, менее чем через год после первого Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын С самых первых дней своей деятельности в регионе сеть "Макдоналдс" начала вкладывать средства в благотворительность. На церемонии открытия ресторана на площади Революции был вручен чек детскому учреждению №17 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Однако протесты против сети не утихали. 15 марта 2002 года у ресторана перед Московским вокзалом состоялся очередной пикет "зеленых" Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Спустя десятилетие после запуска сети нижегородцы потеряли счет ресторанам "Макдоналдс", появившимся почти на всех фудкортах, и не только в областном центре Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын С началом пандемии коронавируса "Макдоналдсу", как и другим заведениям, пришлось адаптироваться к новым условиям и развивать доставку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Для многих этот ресторан стал настоящим спасением, продолжая работать в дни самого жесткого локдауна Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Что ждет фастфуд в нашем городе и стране, сегодня угадать невозможно Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Смотреть

«Вкусно – и точка» – преемник McDonald's в РФ. Американская сеть покинула российский рынок в мае 2022 года после начала военной спецоперации на Украине. Активы приобрел предприниматель Александр Говор, который ранее управлял 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе.

Первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись в столице в День России, 12 июня. В Нижнем Новгороде точки работают с конца июня.

Владимир Зубарев