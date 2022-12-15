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«Вкусно — и точка» запустила доставку в Нижнем Новгороде

«Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Нижнем Новгороде, по данным сервисов.

Ранее сеть запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге и анонсировала доставку в Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе, Тольятти, Перми, Красноярске, Томске, Орле — всего в 47 городах.

Фотогалерея

Как «Макдоналдс» работал в Нижнем Новгороде

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Чуть меньше двух месяцев оставалось нижегородскому &quot;Макдоналдсу&quot; до своего 25-летнего юбилея

Чуть меньше двух месяцев оставалось нижегородскому "Макдоналдсу" до своего 25-летнего юбилея

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Дорога американского фастфуда в Нижний Новгород не была легкой: перед открытием первого ресторана на площади Горького находились его противники. 1 апреля 1997 года нижегородские анархисты раздавали прохожим листовки, призывая бойкотировать запуск

Дорога американского фастфуда в Нижний Новгород не была легкой: перед открытием первого ресторана на площади Горького находились его противники. 1 апреля 1997 года нижегородские анархисты раздавали прохожим листовки, призывая бойкотировать запуск

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Несмотря на все трудности, 6 мая 1997 года первый нижегородский &quot;Макдоналдс&quot; торжественно открылся на площади Горького

Несмотря на все трудности, 6 мая 1997 года первый нижегородский "Макдоналдс" торжественно открылся на площади Горького

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В первые годы работы сети цены в ней были недоступны многим нижегородцам, и охранники оставались неотъемлемой частью персонала

В первые годы работы сети цены в ней были недоступны многим нижегородцам, и охранники оставались неотъемлемой частью персонала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Власти пытались создать американскому ресторану достойного конкурента, и вскоре после открытия первого &quot;Макдака&quot; в прилегающем здании начал работать ресторан &quot;Нижегородский&quot;

Власти пытались создать американскому ресторану достойного конкурента, и вскоре после открытия первого "Макдака" в прилегающем здании начал работать ресторан "Нижегородский"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Со временем бренд &quot;Макдоналдса&quot; стал в России одним из самых узнаваемых, и подражать ему начали многие рестораторы

Со временем бренд "Макдоналдса" стал в России одним из самых узнаваемых, и подражать ему начали многие рестораторы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По своей сути шаурма тоже относится к фастфуду

По своей сути шаурма тоже относится к фастфуду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Почти сразу же после первого ресторана в Нижнем Новгороде появился и второй &quot;МакАвто&quot;, также ставший новинкой: до этого автомобильного фастфуда в наших краях не было

Почти сразу же после первого ресторана в Нижнем Новгороде появился и второй "МакАвто", также ставший новинкой: до этого автомобильного фастфуда в наших краях не было

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Открытие &quot;МакАвто&quot; не обошлось без происшествий: незадолго до его начала неизвестные сообщили по телефону милиции о заложенном взрывном устройстве. Пришлось отложить церемонию на час

Открытие "МакАвто" не обошлось без происшествий: незадолго до его начала неизвестные сообщили по телефону милиции о заложенном взрывном устройстве. Пришлось отложить церемонию на час

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Третий ресторан компания пыталась разместить в здании Дворца Труда на площади Минина, о чем была подана заявка в мэрию. Однако городские власти посчитали такой шаг слишком экстравагантным

Третий ресторан компания пыталась разместить в здании Дворца Труда на площади Минина, о чем была подана заявка в мэрию. Однако городские власти посчитали такой шаг слишком экстравагантным

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Потерпев неудачу с Дворцом Труда, &quot;Макдоналдс&quot; начал строительство ресторана напротив Московского вокзала. Новое здание на площади Революции было спроектировано по заказу компании с учетом всех требований производства и удобства посетителей

Потерпев неудачу с Дворцом Труда, "Макдоналдс" начал строительство ресторана напротив Московского вокзала. Новое здание на площади Революции было спроектировано по заказу компании с учетом всех требований производства и удобства посетителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Третий ресторан был запущен 15 апреля 1998 года, менее чем через год после первого

Третий ресторан был запущен 15 апреля 1998 года, менее чем через год после первого

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С самых первых дней своей деятельности в регионе сеть &quot;Макдоналдс&quot; начала вкладывать средства в благотворительность. На церемонии открытия ресторана на площади Революции был вручен чек детскому учреждению №17

С самых первых дней своей деятельности в регионе сеть "Макдоналдс" начала вкладывать средства в благотворительность. На церемонии открытия ресторана на площади Революции был вручен чек детскому учреждению №17

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Однако протесты против сети не утихали. 15 марта 2002 года у ресторана перед Московским вокзалом состоялся очередной пикет &quot;зеленых&quot;

Однако протесты против сети не утихали. 15 марта 2002 года у ресторана перед Московским вокзалом состоялся очередной пикет "зеленых"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Спустя десятилетие после запуска сети нижегородцы потеряли счет ресторанам &quot;Макдоналдс&quot;, появившимся почти на всех фудкортах, и не только в областном центре

Спустя десятилетие после запуска сети нижегородцы потеряли счет ресторанам "Макдоналдс", появившимся почти на всех фудкортах, и не только в областном центре

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С началом пандемии коронавируса &quot;Макдоналдсу&quot;, как и другим заведениям, пришлось адаптироваться к новым условиям и развивать доставку

С началом пандемии коронавируса "Макдоналдсу", как и другим заведениям, пришлось адаптироваться к новым условиям и развивать доставку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Для многих этот ресторан стал настоящим спасением, продолжая работать в дни самого жесткого локдауна

Для многих этот ресторан стал настоящим спасением, продолжая работать в дни самого жесткого локдауна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Что ждет фастфуд в нашем городе и стране, сегодня угадать невозможно

Что ждет фастфуд в нашем городе и стране, сегодня угадать невозможно

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Чуть меньше двух месяцев оставалось нижегородскому "Макдоналдсу" до своего 25-летнего юбилея

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Дорога американского фастфуда в Нижний Новгород не была легкой: перед открытием первого ресторана на площади Горького находились его противники. 1 апреля 1997 года нижегородские анархисты раздавали прохожим листовки, призывая бойкотировать запуск

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Несмотря на все трудности, 6 мая 1997 года первый нижегородский "Макдоналдс" торжественно открылся на площади Горького

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В первые годы работы сети цены в ней были недоступны многим нижегородцам, и охранники оставались неотъемлемой частью персонала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Власти пытались создать американскому ресторану достойного конкурента, и вскоре после открытия первого "Макдака" в прилегающем здании начал работать ресторан "Нижегородский"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Со временем бренд "Макдоналдса" стал в России одним из самых узнаваемых, и подражать ему начали многие рестораторы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По своей сути шаурма тоже относится к фастфуду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Почти сразу же после первого ресторана в Нижнем Новгороде появился и второй "МакАвто", также ставший новинкой: до этого автомобильного фастфуда в наших краях не было

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Открытие "МакАвто" не обошлось без происшествий: незадолго до его начала неизвестные сообщили по телефону милиции о заложенном взрывном устройстве. Пришлось отложить церемонию на час

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Третий ресторан компания пыталась разместить в здании Дворца Труда на площади Минина, о чем была подана заявка в мэрию. Однако городские власти посчитали такой шаг слишком экстравагантным

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Потерпев неудачу с Дворцом Труда, "Макдоналдс" начал строительство ресторана напротив Московского вокзала. Новое здание на площади Революции было спроектировано по заказу компании с учетом всех требований производства и удобства посетителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Третий ресторан был запущен 15 апреля 1998 года, менее чем через год после первого

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С самых первых дней своей деятельности в регионе сеть "Макдоналдс" начала вкладывать средства в благотворительность. На церемонии открытия ресторана на площади Революции был вручен чек детскому учреждению №17

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Однако протесты против сети не утихали. 15 марта 2002 года у ресторана перед Московским вокзалом состоялся очередной пикет "зеленых"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Спустя десятилетие после запуска сети нижегородцы потеряли счет ресторанам "Макдоналдс", появившимся почти на всех фудкортах, и не только в областном центре

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С началом пандемии коронавируса "Макдоналдсу", как и другим заведениям, пришлось адаптироваться к новым условиям и развивать доставку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Для многих этот ресторан стал настоящим спасением, продолжая работать в дни самого жесткого локдауна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Что ждет фастфуд в нашем городе и стране, сегодня угадать невозможно

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Смотреть

«Вкусно – и точка» – преемник McDonald's в РФ. Американская сеть покинула российский рынок в мае 2022 года после начала военной спецоперации на Украине. Активы приобрел предприниматель Александр Говор, который ранее управлял 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе.

Первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись в столице в День России, 12 июня. В Нижнем Новгороде точки работают с конца июня.

Владимир Зубарев

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