Ростовская область предложила забрать памятник Екатерине II из Одессы

Депутаты законодательного собрания Ростовской области выступили с инициативой забрать в Ростов памятник Екатерине II, демонтированный в Одессе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Екатерине II в Одессе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Памятник Екатерине II в Одессе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предложение было высказано депутатом Сергеем Косиновым, который убежден, что жители Ростовской области поддержат решение. Парламентарий также высказал предположение, что дончане готовы помочь делу деньгами. Инициативу одобрил губернатор региона Василий Голубев.

«Я считаю, что это будет правильно. Великая Екатерина все-таки великая! После Петра — точно вторая»,— сказал глава региона.

Детали того, как именно планируется транспортировать объект в Ростовскую область, не уточняются. «Мы этим занимаемся»,— резюмировал губернатор.

Памятник императрице Екатерине II было решено демонтировать в конце ноября 2022 года. За снос памятника в Одессе проголосовали 43 депутата городского совета из 44, за демонтаж монумента полководцу Александру Суворову — 41 депутат. Объект был установлен в 1900 году и с 2007 года неоднократно подвергался актам вандализма.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону