Эксперты: продление льготной ипотеки может увеличить стоимость новостроек на Кубани

Продление программы льготной ипотеки может привести к росту цен на первичное жилье в России, в частности на Кубани, считают эксперты компании «Этажи».

О том, что льготную ипотеку продлевают до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, механизм льготной ипотеки будет сворачиваться, но плавно.

Кроме того, стало известно, что семейную ипотеку расширили на семьи с двумя детьми до 18 лет.

«Цены сильно падать не будут, возможен даже рост. Строители получили четкий импульс, что можно рассчитывать на долгосрочный спрос, а значит, ждем новых строек»,— считают в «Этажах».

В компании также уверены, что в следующем году, скорее всего, ипотека будет выдана на сумму более чем 6 трлн руб. и установит исторический рекорд.

Наталья Решетняк

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