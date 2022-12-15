«Авито»: спрос на детские новогодние развлечения в Нижнем Новгороде вырос на 39%

Спрос на аниматоров, детские мастер-классы и другие праздничные услуги в первой половине декабря вырос на 39% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса объявлений «Авито». Количество предложений от организаторов и артистов выросло на 8%.

Заметнее всего вырос спрос на творческие мастер-классы для детей (+80% к 2021 году). Количество объявлений увеличилось на 43%, средняя стоимость часового мероприятия в Нижнем Новгороде начинается от 1 тыс. руб. Также в этом году большим интересом стали пользоваться услуги кейтеринга для сладкого стола (+68% к 2021 году).

Самыми дорогими среди популярных новогодних развлечений стали услуги аниматоров: в середине декабря час выступления стоит в среднем 2 тыс. руб., но с приближением Нового года цена будет только расти. Нижегородцы искали аниматоров для детей на 24% чаще, чем в первой половине декабря 2021 года. Кроме Деда Мороза и Снегурочки среди фаворитов оказался костюм белого медведя — спрос по стране вырос в восемь раз.

Елена Ковалева