«У нас не все идеально, но и не так печально»

Бюджет Перми пока не испытал последствия неблагоприятных экономических прогнозов. Согласно отчету мэрии по исполнению бюджета Перми за девять месяцев 2022 года, план по доходам выполнен на 100,7%, а по расходам на 98%. Депутатов в отчете мэрии не устроило то, что план по инвестициям выполнен всего на 48%. Народные избранники посоветовали администрации проанализировать проблемы, сложившиеся с проведением конкурсных процедур, из-за которых план бюджета по этому пункту ежегодно не исполняется. В мэрии заверили, что к концу года цифра будет выше.



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Вчера в рамках бюджетного комитета Пермского городской думы мэрия Перми представила отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года. Глава городского департамента финансов Вера Титяпкина рассказала, что за девять месяцев план по доходам бюджета выполнен за 100,7%. Доходы бюджета составили 30,9 млрд руб., расходы — 32,8 млрд руб., или 98% от плана. Неналоговые поступления составили 4, 5 млрд руб. (106% от плана). Из них 3,5 млрд поступило от платы за проезд в общественном транспорте, 841 млн — доходы от аренды и продажи земельных участков. Госпожа Титяпкина рассказала, что за прошедший период задолженность по налоговым доходам снизилась на 517 млн руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 30,5 млрд руб., или 93% от общего объема расходов бюджета. Объем не программных расходов составил 2,3 млрд руб. Госпожа Титяпкина отметила, что на высоком уровне находится исполнение плана по программным (99%) и не программным (97%) расходам, а также исполнение программ в социальной сфере и городском хозяйстве выше 95% от плановых показателей.

По информации замглавы Перми, по итогам девяти месяцев бюджетные инвестиции составили 4,181 млрд руб. Средства, в основном, были направлены в сферу ЖКХ: расселение аварийного жилого фонда и строительство водопроводных сетей. На образование направлено 595 млн руб., в основном, это строительство школ.

На благоустройство города к 300-летию Перми за девять месяцев было потрачено 3,5 млрд руб. Из них 1,3 млрд — финансирование из краевого бюджета. Как уточнила Вера Титяпкина, средства направлены на ремонт улиц Ленина, Сибирская и Комсомольского проспекта, фасадов многоквартирных домов, благоустройство эспланады и набережной Камы в Кировском районе, сквера у гостиницы «Урал», а также на благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки. «В заключение хочу обратить внимание на увеличение, в сравнении с прошлым годом, объемов доходов и расходов бюджета на 13 и 15% соответственно»,— подытожила госпожа Титяпкина.

Руководитель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева в своем докладе представила анализ отчета мэрии. Она обратила внимание на то, что по итогам девяти месяцев дефицит бюджета сложился в сумме 1,8 млрд руб. Источниками дефицита послужили остатки средств бюджета на 1 января 2022 года. «Отмечу, что пояснительная записка к отчету не содержит информации об исполнении плана по источникам финансирования дефицита бюджета и программы муниципальных внутренних заимствований, что снижает информативность отчета»,— заметила госпожа Батуева. Она также отметила, что на 217 млн руб. перевыполнен план по доходам бюджета преимущественно за счет продажи земельных участков и муниципального имущества. Мария Батуева также обратила внимание, что есть риск неисполнения плана на 101 млн руб. по причине отсутствия спроса на имущественный комплекс с земельным участком бывшей школы-интерната по ул. Капитана Пирожкова, 37. Этот объект находится в плане приватизации с 2019 года, и 19 декабря будут известны итоги уже третьего аукциона по этому объекту.

Госпожа Батуева отметила хороший процент выполнения плана. Однако по трем муниципальным программам план исполнен ниже 94%. Это программы «Молодежь города Перми», по управлению муниципальным имуществом, по охране природы и лесного хозяйства. Основные причины неисполнения — оплата на основании актов выполненных работ, длительность конкурсных процедур. «При этом в пояснительной записке причины изменения сроков конкурсных процедур не раскрыты»,— подчеркнула госпожа Батуева. Она также обратила внимание народных избранников на низкий процент исполнения плана по инвестициям — 48%, или 4,2 млрд руб.

«Анализ представленного отчета показал, что по отдельным объектам имеется риск неосвоения годовых значений»,— заметила госпожа Батуева.

Председатель комитета по бюджету Пермской городской думы Наталья Мельник отметила, что вопрос исполнения бюджетных инвестиций не может не настораживать. «Выполнить более 50% плана за оставшееся время — непростая задача, стоящая перед администрацией»,— отметила она и также указала на невыполнение годового объема работ и длительность конкурсных процедур.

Депутат Екатерина Лялина обратила внимание на то, что не впервые мэрия объясняет проблемы неосвоения бюджетных средств затягиванием конкурсных процедур. «Может, нам повысить уровень специалистов, которые занимаются подготовкой конкурсной документации? Может, не вовремя начинаем или недостаточно качественно делаем?»— спросила она. Ее поддержала Наталья Мельник, которая отметила, что исполнение плана на 47% радовать никак не может: «Может, анализ ошибок провести? Речь о том, как выбираются подрядчики, и стоит задуматься, как техническая документация для этих конкурсов составляется. Может, “абвгдэйки” и не смогли бы зайти на этот конкурс, если бы более правильно формулировалось техническое задание?».

Замглавы Перми Эдуард Хайруллин пояснил, что мэрия работает в рамках ФЗ №44. «Наши требования ограничены. Хотел бы заверить всех, что у нас специалисты в отделе муниципальных закупок очень высокого класса, к ним вопросов нет, есть вопросы к процедурам»,— заявил господин Хайруллин. Он заверил депутатов, что к концу года администрация выйдет на более высокие показатели, так как оплаты и составления актов происходят как раз в декабре. «У нас не все идеально, но и не так печально»,— заметил господин Хайруллин.

Ирина Суханова