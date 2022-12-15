Беглов поблагодарил летавших над Петербургом священнослужителей за победу над ковидом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов публично выразил благодарность городскому духовенству за их работу в пандемию COVID-19. Как заявил глава города на форуме Всемирного русского народного собора, проходящего 15 декабря, полеты священников с иконами на вертолете над Петербургом помогли сдержать пандемию.

«Я видел, что, когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город. Вы облетали на вертолете несколько раз с иконами наш город, и я хочу сказать, что, действительно, пандемия отступала. Хотел поблагодарить всех священнослужителей, владык, матушек в том числе, за служение»,— сказал Александр Беглов (цитата по ЗАКС.Ру).

Особо господин Беглов выделил вклад в победу над коронавирусом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Он поблагодарил его за поддержку петербуржцев в трудные времена и проповедь христианских и семейных ценностей.

Всемирный русский народный собор существует с 1993 года. Его форум проходит ежегодно. Своей целью организация заявляет заботу о России и православии. С 2009 года главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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