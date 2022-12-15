Полномочия по изменению генпланов переданы на региональный уровень

Депутаты заксобрания Нижегородской области в четверг одобрили передачу на региональный уровень полномочий муниципалитетов по подготовке, изменению и утверждению генпланов, а также правил землепользования и застройки территорий, сообщили в правительстве региона. С 1 января полномочия переданы правительству в 34 муниципальных округах и городском округе Бор.

Сейчас министерство градостроительной политики утверждает изменения генпланов агломераций. Министр Марина Ракова объяснила перераспределение полномочий тем, что в регионе завершены работы по координированию границ населенных пунктов и территориальных зон. Это необходимо для строительства жилья под расселение ветхого и аварийного фонда, социальных объектов и благоустройства.

При этом за муниципалитетами сохранили право проводить публичные слушания по изменениям в генпланы, а также согласованию и утверждению генпланов, «что позволит муниципальным образованиям участвовать в реализации градостроительной политики на своей территории», подчеркнули в правительстве.

Владимир Зубарев