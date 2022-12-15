В Добринском районе Липецкой области простились с двумя погибшими на Украине бойцами

В Добринском районе Липецкой области простились с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал глава района Александр Пасынков на своей странице «Вконтакте». 8 ноября погиб боев ЧВК «Вагнер», уроженец села Талицкий Чамлык 35-летний Александр Черникин. Его похоронили на кладбище в родном селе, он награжден медалью «За отвагу».

39-летний старший лейтенант Андрей Куликов погиб 3 декабря в Херсонской области, у него осталось двое несовершеннолетних детей. По словам господина Пасынкова, Андрей Куликов погиб «смертью героя». Бойца похоронили на новом кладбище райцентра.

О потерях макрорегиона после 24 февраля читайте в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

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