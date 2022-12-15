С 8 января авиакомпания Utair запускает рейсы из Челябинска в Сургут. Полеты будут выполнять по средам и воскресеньям, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Отправление из Сургута запланировано в 13:10, из Челябинска — в 16:50. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость билетов стартует от 2,5 тыс. руб.

«Продолжая развивать связь Югры с Уралом, запускаем прямые перелеты между двумя регионами. Кроме того, осенью мы уже включили в расписание рейс Ханты-Мансийск — Челябинск. По запросам жителей Югры будем планировать открытие новых направлений», — отмечает президент ПАО «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Сейчас из Челябинска в Сургут два раза в неделю выполняет рейсы Red Wings.