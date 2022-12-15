В Калмыкии площади лесов планируют увеличить на 40 тыс. га к 2030 году

Площади земель лесного фонда в республике Калмыкия планируют нарастить на 71% к 2030 году, сообщил глава региона Бату Хасиков в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: web.telegram.org Фото: web.telegram.org

«Наша цель — к 2030 году увеличить площади земель лесного фонда с 56 тыс. га в 2021 году до 96,9 тыс. га», — написал глава республики.

Сейчас в Калмыкии ведутся исследования для реализации мероприятий против опустынивания. Отмечается, что в текущем году республика приняла участие в акции «Сохраним лес». В регионе было высажено 2 млн саженцев деревьев на площади 1111,8 га.

«В 2020 году было высажено около 340 тыс. саженцев на территории 195,8 га, а в 2021 — чуть менее 1,3 млн на 659,7 га», — пишет Бату Хасиков.

Анастасия Назарова