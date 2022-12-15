Пять исторических храмов намерены восстановить в селах Нижегородской области

В Нижегородской области намерены восстановить пять храмов – объектов культурного наследия (ОКН). Все они находятся в сельской местности в Арзамасском, Починковском и Гагинском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отреставрировать планируют Покровскую церковь 1821 года постройки в селе Веригино, Вознесенскую церковь 1833 года в Виняеве, Троицкую церковь 1838 года в Селякине, Церковь Покрова пресвятой Богородицы 1904-1914 годов в Никитине и Церковь Иоанна Предтечи 1810-1819 годов в Ветошкине, которая входит в состав усадьбы Пашкова.

Проектную документацию подготовит ООО «Союз реставрация» (Москва) к ноябрю-декабрю 2023 года.

«В Нижегородской области много заброшенных церквей и храмов – объектов культурного наследия. Все они – часть нашей истории, и я рад, что мы начали движение по ее возрождению»,– сказал руководитель управления госохраны объектов культурного наследия в регионе Григорий Меламед.

Анастасия Еремина