Челябинское минэкологии собирает заявки на концессию по созданию полигона ТКО в Чишме

В Челябинской области объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Сосновском районе и строительству мусоросортировочного комплекса в региональном центре. Организатором торгов выступает министерство экологии Челябинской области.

С инициативой провести конкурс в минэкологии обратилось ООО «Рокада» (Челябинск). Заявки на участие принимаются до 30 января 2023 года. Согласно конкурсной документации, концессионер должен построить мусоросортировочный комплекс в Челябинске и полигон ТКО рядом с селом Чишма в Сосновском районе. Последний должен принимать не менее 168 тыс. т отходов в год, и иметь возможности захоранивать 110 тыс. из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость – 2,75 млн т отходов. Мощность мусоросортировки в Челябинске составит не менее 115 тыс. т ТКО в год. Объекты необходимо построить в течение трех лет со дня заключения концессионного соглашения.

Общий объем инвестиций концессионера в создание объекта должен составить 2,5 млрд руб. в текущих ценах. Строительство полигона в Чишме и комплекса в Челябинске уже учтено в территориальной схеме размещения объектов обращения с ТКО.