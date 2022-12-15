В Казани пока не определили новое место для парка аттракционов «Кырлай»

В Казани пока не определено новое место, где будет расположен парк аттракционов «Кырлай». Об этом в эфире программы «Татарстан Онлайн» заявила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, финальное решение по месту расположения парка пока не принято, поскольку объект является непростым. «Задача города и республики сделать так, чтобы внедряемые в пространство элементы наносили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен», — сказала госпожа Зиннатуллина.

Напомним, парк «Кырлай» был снесен в этом году в связи со строительством Соборной мечети на берегу Казанки. Позже стало известно, что парк могут перенести на территорию за ТЦ «Парк Хаус».

"Ъ-Казань"