Ильшата Гафурова оставили в СИЗО до 21 марта

Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров останется в СИЗО минимум до 21 марта. Решение об этом принял Мосгорсуд, передает «Бизнес Onlinе».

При этом следователь по особо важным делам ГСУ СКР Андрей Косенко просил продлить срок нахождения под арестом для господина Гафурова до 15 месяцев. По его словам, это связано с тем, что обвиняемый только приступил к знакомству с материалами по его делу. Из 61 тома он изучил всего лишь три. При этом оснований для изменения меры пресечения господину Гафурову нет.

Напомним, Ильшат Гафуров был задержан год назад. Ректору инкриминируется подстрекательство к убийству по найму, совершенному более 20 лет назад. Речь идет о бизнесмене Айдаре Исрафилове.

"Ъ-Казань"