Снег вывезут с 14 улиц в Ижевске в ночь на 16 декабря

В столице Удмуртии в ночь на 16 декабря снег вывезут с 14 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, работы пройдут на ул. Лихвинцева (от Кооперативной до Тельмана), ул. Свободы (от Бородина до Красногеройской), ул. Бородина (от Свободы до К. Маркса), ул. Совхозная (от пер. Воткинский до Ленина), ул. М. Горького (от Бородина до пер. Широкий), ул. Холмогорова (от Удмуртской до Пушкинской), ул. Коммунаров (от Кирова до пер. Северный), пер. Северный (от Пушкинской до Удмуртской), ул. Авангардная (от 8 Марта до Удмуртской), ул. Курченко (от Союзной до Молодежной), ул. Автозаводская в районе ТЦ «Столица», а также на улицах 40 лет Победы, ул. Кудинова (от Союзной до Самсонова), ул. Ангарная (от пер. Южный до Азина).

Кроме того, 16 декабря в 9:00 проведут расчистку от снега шлюзового проезда на ул. Ленина от ул. Молодежная до ул. 40 лет Победы.