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Коммерсантъ FM
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В Москве состоится первая ярмарка Prababoushka

18 декабря в гостинице «Националь» состоится рождественская ярмарка проекта о русской культуре Prababoushka. Посетителей ждет вид на заснеженную Тверскую улицу, традиционное русское чаепитие с самоваром и подарки в духе дореволюционной России. На ярмарке можно будет приобрести столовый текстиль от «Крестецкой строчки», сказочные наряды LES` by Lesya Paramonova, подарочные издания Masters Bookstore, ювелирные украшения Dzhaneli, детские игрушки из дерева Raduga Grez, антикварную посуду, аксессуары для дома, винтажные украшения, одежду для взрослых и детей, елочные игрушки и многое другое. Также на ярмарке можно будет купить первый выпуск журнала-книги Prababoushka и коллекцию подарков, созданную российскими брендами и мастерами специально для Prababoushka: фарфоровые елочные шары ручной работы, салфетки, варежки и чай.

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Все предметы коллекции объединены темой незабудки — цветка, который символизирует нежность, любовь и память о прошлом. Также в ярмарке примет участие Свято-Софийский социальный дом, первая и единственная в России негосударственная некоммерческая организация помощи детям и взрослым с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых нет собственной семьи. Дом представит сувениры и подарки ручной работы своих друзей-мастеров, а также керамическую посуду, кожаные броши, фетровые тапочки и другие изделия, созданные руками воспитанников.

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