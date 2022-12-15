В Балаково ночью на улице обнаружили четырехлетнего мальчика без верхней одежды

Балаковские следователи начали проверку информации об оставлении в опасности четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК.

Из информации ГУ МВД известно, что ночью 15 декабря сотрудники полиции при патрулировании улиц обнаружили на Набережная Леонова четырехлетнего мальчика без верхней зимней одежды и обуви. Ребенка доставили в отдел, куда вызвали скорую помощь. В сопровождении сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних мальчика отвезли в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Через час после обнаружения ребенка в отделение позвонила его мать и заявила о пропаже.

Со слов 22-летней женщины, она уложила сына спать, а, когда он уснул, на некоторое время вышла из квартиры. Вернувшись домой, сына она не обнаружила. В полиции уточнили, что женщина «вместе с сожителем отправилась на улицу с целью распития спиртных напитков», а вернулась около четырех часов утра. Сейчас все данные проверяются. На мать составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Марина Ковалева