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Житель Удмуртии предстанет перед судом за ограбление микрофинансовой организации с игрушечным пистолетом

В столице Удмуртии перед судом предстанет 38-летний местный житель, которого обвиняют в разбое с применением насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

По версии следствия, в октябре мужчина пришел в микрокредитную организации, которая располагалась в соседнем от места его проживания доме, и стал угрожать девушке-кассиру пластмассовым пистолетом. Женщина подумала, что в руках преступника настоящее боевое оружие и передала ему более 10 тыс. руб., которые находились в кассе организации.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

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