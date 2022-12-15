В Воронежской области ищут председателей для двух районных судов

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила об открытии ряда вакантных должностей, в их числе вакансии председателя Коминтерновского и Левобережного райсудов Воронежа. Об этом рассказали в самой коллегии. Заявления от кандидатов на должности принимают в здании Воронежского областного суда до 16 января 2023 года.

Коминтерновский суд возглавляет Олег Батищев, Левобережный в статусе и. о. главы суда указана Ирина Мещерякова. До этого председателем Левобережного суда был Сергей Горохов, он ушел в отставку осенью 2020 года. По неофициальной данным, причиной отставки мог стать интерес к господину Горохову со стороны правоохранительных органов, однако, официального подтверждения этой информации не было.

Мария Старикова