На Кубани затраты на цифровую трансформацию за год превысили 10 млрд рублей

Инвестиции в инновационные проекты и цифровую трансформацию на Кубани в 2022 году превысили 10 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На эти средства в крае создали научно-образовательные центры развития агротехнологий, экологической, продовольственной безопасности и развития технологий здоровьесбережения, а также фонд развития инноваций.

«Это позволит к 2030 году увеличить удельный вес инновационных продуктов в экономике региона с 2 до 10%»,— отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Стратегию цифровой трансформации региона власти Кубани утвердили в 2021 году. План мероприятий рассчитан до 2024 года. Он подразумевает внедрение цифровых технологий в сферы образования, науки, здравоохранения, транспорта, городской среды, управления и соцсферу.

Анастасия Донскова

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