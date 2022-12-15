«Ростелеком» инвестировал в проекты в Орловской области 94 млн рублей

За девять месяцев 2022 года ПАО «Ростелеком» вложило в проекты Орловской области 93,8 руб., рассказали в пресс-службе правительства региона.

Один из важнейших проектов ПАО в Орловской области касается устранения цифрового неравенства. В результате строительства базовых станций услуги беспроводного широкополосного доступа к интернету по технологии LTE становятся доступны жителям в отдаленных маленьких населенных пунктах. Также продолжена реализация проектов по строительству волоконно-оптических линий связи до многоэтажных домов и частных домохозяйств региона, в результате чего более 7,8 тыс. домов получили доступ к интернету.

Владимир Зоркий