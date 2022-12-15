В Сочи Volkswagen вылетел на тротуар, повредил припаркованные автомобили и перевернулся

В Адлерском районе в результате ДТП с опрокидыванием Volkswagen пострадали два автомобиля — BMW и Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД УВД Сочи.

Инцидент произошел утром 15 декабря на ул. Кирова Адлерского района Сочи. Предварительно установлено, что за рулем был 35-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, столкнулся с припаркованными автомобилями, съехал на тротуар и опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств аварии.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в ДТП с опрокидыванием автомобиля погиб человек.

Альбина Баразгова

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