Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о конкурсантах и отобранных для «Уроков режиссуры» постановках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А. П. Чехова Фото: Александр Иванишин / МХТ им. А. П. Чехова

Только что подведены итоги VI Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры». В силу специфики этого вида здесь не как в арте, где раз в два года проводится художественный форум — Венецианская биеннале, например. Напротив, это постоянно идущий, долговременный, двухлетний непрерывный процесс постановок в разных концах России.

Вернее, так: с сентября по декабрь в Москве проводятся отобранные по всей стране премьерные показы. В этот раз в конкурсную программу вошли 17 спектаклей — из Бийска, Глазова, Минусинска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кызыла. И из Москвы, естественно. Диапазон драматургии — от Шекспира до Данилова, диапазон жанров — от драматических до музыкальных постановок.

А вот фамилии конкурсантов, среди которых есть признанные мэтры: Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Валерий Фокин, Михаил Левитин. Интересно, что жюри составили молодые режиссеры, чей профессиональный стаж не более 10 лет: Галушин, Заббаров, Калинин, Кобелев, Кузнецов, Устинов, Шульев.

Приз зрительских симпатий получил худрук Минусинского драматического театра Алексей Песегов за постановку «Озорник» по произведению Мамина-Сибиряка о сибирских «новопоселенцах». Театр, кстати, в этом городе на юге Красноярского края существует с 1882 года. А главным лауреатом VI Биеннале стал главреж московского молодежного театра РАМТ Алексей Бородин за спектакль «Душа моя Павел», из советского быта 1980-х. Победитель получил традиционную статуэтку Арлекина, выполненную Александром Боровским по эскизу его отца, знаменитого театрального художника Давида Боровского, и грант в 2 млн руб.

Надо еще упомянуть, что фестиваль-2022 был посвящен 125-летию эпохальной встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича в ресторане «Славянский базар», которая перевернула историю российского и мирового театра и в результате которой на свет появился МХАТ. Поэтому на церемонии закрытия биеннале мы смотрели эскиз спектакля режиссера Брусникиной «Мое имя Вам ничего не скажет» по письмам «основателям» МХАТа от широкой публики с 1898-го по 1928-й.