В Крыму увеличат фонд льготных займов для производителей продукции для СВО

В 2023 году власти Крыма планируют увеличить сумму для предоставления льготных займов крымским производителям товаров для бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления промышленного комплекса региона Дениса Малтабара.

В 2022 году на эти цели было предусмотрено 20 млн руб. Объем средств, по словам господина Малтабара, был определен для пробы, но в следующем году фонд льготного финансирования, вероятно, будет увеличен.

Всего в регионе, по данным управления, работают более 10 тыс. промпредприятий, которые перепрофилировали производство под выпуск продукции для нужд участников спецоперации. К таким товарам относят парашютные системы, оптику, бронежилеты, композитные материалы и ряд позиций гражданского назначения, но при этом используемых при выполнении задач СВО.

Меру поддержки производителей товаров первой необходимости запустили в Крыму в ноябре текущего года. В ее рамках организации могут получить от 3 до 30 млн руб. под 1% годовых на срок от 1 года до 36 месяцев.

Анастасия Донскова

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