Бывший бизнес-омбудсмен стал представителем Башкирии в Китае

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин назначен представителем республики при торгпредстве России в Китайской Народной Республике. Об этом господин Асадуллин сообщил в Telegram-канале.

«Завершился очень важный для меня и интересный этап моей жизни и карьеры – с сегодняшнего дня я расстаюсь с вами как Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан. Три года пролетели быстро. Было много вызовов, со всеми старались справляться на максимуме. Было много классных проектов, мероприятий, появилось много друзей», — написал Флюр Асадуллин.

Он отметил, что в новой должности продолжит работать с предпринимателями.

Господин Асадуллин стал бизнес-омбудсменом в 2019 году. В разные годы работал руководителем общественных и производственных предприятий. С 2011 по 2013 годы был заместителем министра экономического развития Башкирии. В 2014–2015 годах руководил региональным агентством по привлечению инвестиций. В 2016 году Флюр Асадуллин переехал в Москву, где работал советником гендиректора в ФГУП «Торговый дом „Кремлевский“» (при управделами президента России).

Влада Шипилова

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