Житель Крыма незаконно выловил креветок почти на миллион рублей

Житель Крыма с помощью запрещенного орудия лова незаконно добыл креветок на сумму более 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Браконьер промышлял на побережье озера Донузлав.

41-летний крымчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Следствием установлено, что в начале июля 2022 года подсудимый с помощью запрещенной снасти «вентерь» добыл более 8 тыс. креветок. В улов нарушителя также шли несколько видов рыб — сарган, сингиль и бычки. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Дмитрий Нестеренко