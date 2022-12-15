18-летнего студента в Воткинске подозревают в хищении денег у пенсионеров под предлогом помощи родственникам

В Воткинске сотрудники полиции задержали 18-летнего студента техникума. Молодого человека подозревают в хищении 300 тыс. руб. у трех пенсионеров под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Преступления были совершены в начале декабря. Во всех случаях на стационарные телефоны пенсионеров звонили «сотрудники» правоохранительных органов, которые сообщали о том, что их близкие родственники совершили ДТП, в результате которых пострадали люди. Для освобождения родных от уголовной ответственности пенсионеров просили заплатить потерпевшим.

Обманутые пожилые люди называли свой адрес, после чего к ним приезжал молодой человек, которому они передавали деньги. Как пояснил задержанный, похищенные средства он переводил на счета, реквизиты которых получал от неизвестных в мессенджере. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»).