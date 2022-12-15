В Воронежской области направят 116 млн рублей на сохранение лесов

Более 2 тыс. га леса хотят посадить в Воронежской области в 2023 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает издание De facto со ссылкой на информацию, предоставленную в управлении лесного хозяйства региона. На эти из федерального бюджета выделят 115,9 млн руб.

Часть средств — 61,8 млн руб. — пойдет на лесовосстановление и заготовку семян, еще 54,1 млн руб. направят на закупку лесопожарной техники: пяти пожарных автоцистерн и колесного трактора.

Отметим, что за четыре года в Воронежской области было высажено 9 тыс. га леса, а технический парк лесопожарного центра обновился более чем на 80%.

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