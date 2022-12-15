На Кубани за год на железной дороге пострадали 34 человека

За прошедший период 2022 года на объектах железнодорожного транспорта были травмированы 20 человек — в Краснодарском регионе СКЖД, 14 человек — в Туапсинском. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Всего в январе-ноябре 2022 года на объектах Северо-Кавказской железной дороги погиб 51 человек, травмы получили 67 человек.

«Для сравнения, за аналогичный период 2021 года 79 человек получили травмы и 59 погибли», — говорится в сообщении.

Краснодарский регион занял первое место по числу пострадавших в железнодорожных происшествиях, далее следуют Ростовский регион (19), Туапсинский, Минераловодский (11) и Махачкалинский (3).

Основной причиной происшествий с пострадавшими является хождение перед поездом по железнодорожным путям в неположенных местах. В таких условиях пострадали 94% человек от общего числа травмированных.

Анастасия Донскова

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