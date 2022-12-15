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Коммерсантъ FM
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Pringles высыпает остатки

Чем торговые сети собираются заменить чипсы бренда

В магазинах почти не осталось чипсов Pringles. Их уже невозможно найти в «Магните», а у сетей «Лента» и «Верный» запасы минимальные, сообщили ритейлеры. Согласно исследованию «Росиндекс», эта марка входит топ-5 самых популярных у россиян. На первом месте Lay’s, в 2022-м ее выбирали 70% покупателей, на третьем — «Русская картошка». Летом производитель Lay’s, компания PepsiCo, приостановила работу в России. При этом чипсы бренда пока остаются на прилавках.

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

Однако отечественные производители смогут заменить продукцию ушедших зарубежных игроков в плане вкуса и качества, считает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. Главная проблема в отсутствии узнаваемости, говорит он: «Lay’s и другие крупные производители достаточно давно локализовали производство в России. Заводы никуда не делись, сырье тоже есть. Проблемы в плане брендинга продукции.

РБК: в российских магазинах закончились запасы Pringles

Товары, которые пришли на смену известным брендам, чаще всего выходят на рынок без какой-либо рекламной поддержки, в частности, "Добрый кола". При этом по вкусовым характеристикам напиток не слишком отличается от прежней колы, выпускается на тех же заводах.

Крупные бренды ушли с рекламного рынка. Объемы продаж продукции падают как у них, так и у всей категории. Поэтому многие сети, не видя перспективы найти российские аналоги, разрабатывают собственные торговые марки. Долю таковых в ближайшие два-три года они планируют как минимум удвоить и в ассортименте, и в объеме продаж в своих магазинах. Эти марки вполне конкурентоспособные по качеству и другим характеристикам, если сравнивать с крупными известными брендами».

При этом чипсы Pringles для российского рынка производили в основном на заводах Польши, поэтому повторить технологию приготовления вряд ли удастся, говорит аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева:

«Pringles — одна из самых узнаваемых марок чипсов в сетевых магазинах, ее нишу занять будет проблематично. Заводов здесь не было, продукцию привозили к нам из других стран.

Плюс специфический вкус, полюбившийся многим, чипсам придавало то, что в их составе всего 42% картофеля, а по такой технологии у нас чипсы не производят. Теперь придется расширять ассортимент за счет российских производителей. Качество у нас не хуже, вкус отличается, потому что картофель, который используется для приготовления, определенных сортов. В качестве альтернативы есть такие отечественные марки, как Bruto, Delicados. Тот же самый немецкий Lorenz с чипсами Naturals от нас не уходит».

Производитель чипсов Pringles, американская Kelogg, приостановил работу в России еще в марте. В прошлом году на этот рынок приходился только 1% от всего бизнеса компании.

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Сабина Адлейба

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