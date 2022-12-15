В селах Татарстана вырос спрос на интернет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО Мегафон Фото: Пресс-служба ПАО Мегафон

За год онлайн-активность в малых населенных пунктах республики выросла на 35%. С начала 2022 года жители сел, поселков и деревень республики загрузили свыше 30 тысяч Тб. В длительные зимние выходные дни расходуемый за городом трафик прогнозируемо вырастает на 30-40%.

Такими данными поделились эксперты компании «МегаФон».

23% татарстанцев проживает за пределами городов, на них приходится свыше 25% всех мобильных интернет-данных оператора в регионе.

В среднем сельчанин использует около 19 Гб информации в Сети за месяц. А топ самых «качающих» поселений по суммарному объему переданных данных в текущем году выглядит так:

1. Уруссу в Ютазинском районе — 1 000 Тб;

2. Васильево в Зеленодольском районе — 790 Тб;

3. Усады в Лаишевском районе — 780 Тб.

Осенью МегаФон модернизировал базовые станции в 21 небольшом населенном пункте республики. Рефарминг, или, другими словами, перенос частот в диапазоне 2100 МГц в пользу LTE-технологий повысил производительность сети и скорость мобильного интернета для абонентов Татарстана.

Инфраструктурные изменения добавили дополнительных скоростей абонентам в поселках Уруссу, Актюбинский, Куйбышевский Затон, Бирюлинского зверосовхоза, селах Введенская Слобода, Чирпы, Большое Ходяшево, Урясьбаш, Тагашево, Танайка, Старое Шигалеево, Новые Челны, Усали, Кичуй, Кошкино, Старое Шаймурзино и в деревнях Суровка, Новые Ерыклы, Таш-Кичу, Игенче, Новое Саитово.

«В результате перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон удалось увеличить скорость на 10-20% даже на фоне растущего потребления интернета. Теперь при повышенной нагрузке на сеть наши абоненты получают стабильно высокое качество мобильных услуг», — рассказал Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

ПАО МегаФон