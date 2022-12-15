Госдума в первом чтении разрешила поступать в мобилизационный резерв многодетным отцам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, предоставляется возможность заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». Их авторами стали депутаты из Комитета по обороне во главе с председателем Андреем Картаполовым.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, воспитывающие трех и более детей, освобождаются от призыва на военные сборы, вне зависимости от их желания и, соответственно, не могут заключить контракт о пребывании в резерве. «Хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать»,— говорится в пояснительных материалах.

Сразу после введения 21 сентября частичной мобилизации отсрочка от нее, согласно разъяснениям Минобороны, полагалась только отцам четырех и более детей. Спустя почти месяц российские власти решили освободить от призыва отцов троих и более детей.

Милена Костерева