Из порта Новороссийска в Турцию вернули партию желатина весом 20 тонн

Из порта Новороссийска в Турцию вернули партию говяжьего пищевого желатина весом 20 тонн. Об этом сообщает пресс-служба южного межрегионального управления Россельхознадзора. Груз следовал в адрес получателя из Московской области.

В ходе проведения контроля специалисты ведомства выявили отсутствие печати на одном из сертификатов на продукцию. Кроме этого пломба, навешенная на контейнер с грузом, не соответствовала пломбе, заявленной в ветсертификате страны-экспортера. Решение о возврате партии желатина было принято на основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии.

Дмитрий Нестеренко